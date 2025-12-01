「演劇集団プロジェクト動」は、同劇団が主催するミュージカルとして、2025年12月4日（木）に「縄文のひびき」、2025年12月5日（金）〜7日（日）に「この世の果てまでも生死のはざまで君を待つ」を開催する。いずれも同劇団が贈る命の新作だ。■「プロジェクト動」が贈る命の新作！「縄文のひびき」「この世の果てまでも生死のはざまで君を待つ」2025年12月4日、5日、6日、7日。プロジェクト動が主催する、「命」を題材にした