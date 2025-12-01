TBSは1日、「THE TIME,」の企画取材中にリポーター原千晶がけがをしたと発表した。左脛骨（けいこつ）高原骨折で全治3カ月。同局では収録中のけがが相次いでいる。6月には、「ラヴィット！」に出演したジュニア内グループKEY TO LIT岩〓大昇（23）が放送中にフリスビーを使用した企画で転倒し、右腕を地面に強く打ち付けた右手首を負傷。全治6週間のけがを負った。10月には、スポーツバラエティー番組「SASUKE2025」の収録中にチョ