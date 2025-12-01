きょうから師走、今年も残り1か月です。霧島神宮では早くも、新年の初詣客を迎える準備が進められています。 正月三が日、例年26万人の初詣客が訪れる霧島神宮。 新年の縁起物や干支の置物、お守りなどのチェックや仕分け作業が進められていました。 （巫女）「来年楽しく元気に過ごせる年になっていただきたいと思う」 （霧島神宮 上牧瀬章洋 権禰宜※）「今年1年、困難に向かわれた人もいる。午にちなんで早く復興してもらい