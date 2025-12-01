11月30日、シンガーソングライターのあいみょんがXを更新し、メジャーデビュー9周年を迎え、ベリーショートに大胆なイメージチェンジした姿を公開した。これまでのロングヘアから大きくスタイルを変えた髪型は大きな話題を呼び、ネットでは驚きの声が広がっている。「あいみょんさんは《メジャーデビュー9周年みんなお祝いしてくれてありがとう!》と感謝を述べ、《髪切った!気合いで見慣れてぇ。しゃー、10年目とつにゅー!