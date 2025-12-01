今年もこの時期がやってきました。「新語・流行語大賞」がきょう1日、発表されました。街でもあなたにとっての流行語を聞いてみました。 今年の新語・流行語大賞。年間大賞に選ばれたのは… 高市総理が10月、自民党総裁選で勝利した際に語った「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と、「女性首相」でした。 また、トップ10にはトランプ関税や古古古米、ミャクミャクなどが入りました。 （レポーター）「