11月29日、タレントの黒柳徹子が自身のYouTubeチャンネル『徹子の気まぐれTV』で『【40分で〇〇点爆買い！？】徹子がH＆Mで欲しいものを全部買う！』を公開した。渋谷のH＆Mを舞台に、入店10秒で即決を連発する姿が話題を集めている。「動画では、黒柳さんが店に入るやいなや白いブラウスを見つけ、『ステキこれ買いましょう』と迷いなく購入を決断。続けて黒の色違いも選び、スタッフが驚くほどのスピード感を見せていました。