9月に自宅マンションが火事となってから2カ月。林家ペーが『笑点』（日本テレビ系）に54年ぶりに出演したことが話題となっている。「ペーさんは11月30日、演芸コーナーに出演しました。おなじみ全身ピンクの衣装に身を包み『このたびは、火事でたいへんご迷惑をおかけしました。いろんな方から励まし、ご支援ありがとうございます』と感謝の言葉を述べ、さらに寄贈してもらったという、これまたピンクのギターで漫談を披露しまし