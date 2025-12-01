本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナーのみなさんと「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜17:00〜20:00）。今回の放送のコーナー「スカロケ移住推進部」では、地域とのつながり方を提案する雑誌「TURNS（ターンズ）」プロデューサーの堀口正裕さんをゲストに迎え、石川県小松市の魅力を特集。今回は、小松市 市長公室マーケティング推進チ