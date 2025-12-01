11月24日（月・祝）にTOKYO FMで生放送された特別番組「TOKYO FM ホリデースペシャル Da-iCE大野雄大の『laugh sound』 supported by いい口で、笑おう。MONDAMIN」。パーソナリティを務めるDa-iCEの大野雄大が、リスナーから寄せられた“ミスや後悔、心のモヤモヤ”を、笑いとともにすっきり洗い流しました。アシスタントMCは芦沢ムネト（パップコーン）が担当しました。さらに、モンダミンのイメージキャラクターを務める“大野