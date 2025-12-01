シンガー・ソングライターで俳優の福山雅治（56）が1日、自身の公式インスタグラムを更新。黒のネイルで指先を彩った“ダンディーな姿”を公開した。【写真】「黒のネイル素敵です」福山雅治が披露した黒ネイルを施した指先福山は「チーム福山は感謝祭リハに突入」とコメントし、ラフな装いで足を組む写真をアップ。リハーサル室のような空間で、後ろにはギターが何本も置かれている。よく見ると、爪は黒く彩られており、投