誘導された「偽サイト」 11月、KSB瀬戸内海放送の関係者に「日本郵便」を装ったメッセージがSMSで届きました。メッセージには「偽サイト」へのリンクがつけられていて、日本郵便が注意を呼び掛けています。 KSB関係者に届いたのは、日本郵便をかたった「配送先が見つかりませんので、再度配送手続きをお願いします」というメッセージです。 リンクを押すと、「日本郵政」と書かれたサイトに移動。