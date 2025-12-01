三菱電機は2025年12月1日、測位衛星「みちびき」7号機（QZS-7）を報道関係者に公開しました。「みちびき」7号機は内閣府の準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」を構成する衛星のひとつで、2026年2月1日に「H3」ロケット9号機で打ち上げられる予定です。みちびきとは「みちびき」はアメリカの「GPS」との互換性を確保した日本の衛星測位システムで、日本版GPSとも呼ばれます。最大の特徴は、測位衛星の一部を準天頂軌道（Quasi-Z