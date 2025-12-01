１２月の日銀利上げ織り込み度は８割上回る、ドル円一時１５５．１６レベル＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は安値を155.16レベルまで広げた。本日の一連の植田日銀総裁発言を受けて、市場では１２月会合での利上げを８割超織り込んでいる。先週末は３割れ程度だった。 USD/JPY155.21EUR/JPY180.40GBP/JPY205.27