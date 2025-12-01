来年前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」でヒロインを務める上坂樹里（20）が1日、映画「ロマンティック・キラー」（監督英勉、12日公開）のロマンティックイルミネーション消灯式に出席した。映画イベントへの参加が初めてだと明かし、「凄く緊張しているんですけど、このロマンティックな空間でイベントできると言うことで楽しみですし、作品の魅力をたっぷり伝えられるように頑張ります！」と意気込んだ。