大分県大分市佐賀関の火災は発生から1日で14日目です。 市は1日の時点で離島で熱源は無くなったとしています。 しかし、今後さらに詳しい調査が必要だとして鎮火の判断には至っていません。 熱源の調査 大分市佐賀関で11月18日に発生した大規模な火災は住宅街などがある半島部分の鎮火が先週、発表されたものの離島については鎮火には至っていません。 離島の熱源を確認するため1日も朝から大分大学などがドロ