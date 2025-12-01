日本海と瀬戸内海の海の幸が豪華コラボです。岡山県産のカキや鳥取県産のベニズワイガニなどを使った海鮮丼を提供するフェアが岡山県庁の食堂で始まりました。 【写真を見る】「岡山県産のカキや鳥取県産のベニズワイガニなど」を使った海鮮丼岡山県庁の食堂でフェア （前田唯アナウンサー）「えええ。すごいですね。ここ県庁ですよね」（店員）「そうです」（前田）「豪華すぎませんか」店員）「（笑い声）」 旬の海産