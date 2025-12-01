news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「土砂崩れ巨石いくつも落下復旧のめど立たず」についてお伝えします。◇道路をふさぐ巨大な岩。斜面に設置されたフェンスは、なぎ倒されてしまっています。11月30日、岐阜県多治見市の県道で土砂崩れが発生。警察によると、巻き込まれた車はなく、けが人はいないということです。発生から24時間以上たっても復旧のめどは立っておらず、現場周辺は通行止めが続いています。