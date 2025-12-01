世界陸上連盟は日本時間1日、年間最優秀選手を発表。男子はアルマンド・デュプランティス選手(スウェーデン)、女子はS.マクローフリン レブロン選手(アメリカ)が選出されました。両選手は9月、東京で開催された陸上世界選手権に出場。デュプランティス選手は、男子棒高跳び決勝にて6m30の世界新記録を叩き出し、大会3連覇を達成。国立競技場に集まったおよそ5万人を魅了しました。「私は常に最高の自分であり続けようと心から努力