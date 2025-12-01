国内の大手企業が加盟する日本経済団体連合会が12月1日、柏崎刈羽原発を視察するとともに、花角知事を訪ね、柏崎刈羽原発の再稼働の意義を強調しました。知事は安全対策を前提に再稼働を認めましたが、2日からの県議会で自身の「信を問う」ため、まだ「固まったものではない」と慎重な姿勢を見せました。柏崎刈羽原発を訪れたのは、日本経済団体連合会・「経団連」の役員5人です。12月1日は、原発構内で緊急時対応訓練を視察。すべ