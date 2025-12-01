【モデルプレス＝2025/12/01】「ミス東大コンテスト2025」エントリーNo.5入江あんな（いりえ・あんな）さんのインタビュー。【写真】今年度も美男美女揃い「ミス＆ミスター東大」ファイナリスト10人◆入江あんな（いりえ・あんな）さんプロフィール学部／学年：総合文化研究科広域科学専攻修士／1年出身地：茨城県誕生日：7月6日趣味：自炊、お菓子作り特技：ダンス好きな食べ物：納豆好きな言葉（座右の銘）：石の上にも三年最近