【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスター東大コンテスト2025」エントリーNo.5李論（り・ろん）さんのインタビュー。【写真】今年度も美男美女揃い「ミス＆ミスター東大」ファイナリスト10人◆李論（り・ろん）さんプロフィール学部／学年：農学部／3年出身地：神奈川県誕生日：8月31日趣味：サッカー特技：筋トレ好きな食べ物：サバ好きな言葉（座右の銘）：障子をあけよ、外は広いぞ最近ハマっていること：サバ定食巡り◆「ミスタ