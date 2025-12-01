ONE N’ ONLYが、アリーナツアー『LIVE TOUR 2026 「INFERNO」』を2026年7月より開催する。 （関連：EBiDANメンバー紹介第12回：ONE N’ ONLY HAYATO、KENSHIN、NAOYAグループをダンスやラップで支える3人） 本情報は、ぴあアリーナMMでの『LIVE TOUR 2025 「LUMINA」』ツアーファイナルの終演後、告知映像にて発表されたもの。2026年7月4日の兵庫 神戸ワールド記念ホー