2025年12月1日、韓国メディアの釜山日報は韓国南部・釜山の金海国際空港に設置された募金箱から日本人観光客が残していったとみられる110万ウォン（約11万6000円）の現金と手書きのメッセージが見つかったと報じた。記事によると、この現金が見つかったのは11月26日。大韓赤十字社は空港内に設置した募金箱を定期的に開封しており、そのうち国際線出発フロアの募金箱から輪ゴムで束ねられた約110万ウォンの紙幣と手紙が発見された