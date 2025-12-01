現地11月30日に開催されたベルギーリーグの第16節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）が、伊藤敦樹を擁するヘントとアウェーで対戦。２−１で勝利し、リーグ戦４連勝を飾った。勝利の立役者は、後藤啓介だ。１−１で迎えた66分、シメン・ユクレラーのクロスに打点の高いヘッドで合わせてネットを揺らした。 試合後に後藤は「最高の一言ですね」と笑顔を見せる。今季通算５点目。「フリーになった時、