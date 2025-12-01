女子プロテニス選手の園田彩乃（30）が11月20日、Instagramを更新。自身の水着姿を公開した。 「今までバストについて話した事ありませんでしたがDMも来たり女性の悩みでもあると思うので少し」と投稿されたのは、谷間を強調したペールブルーのビキニを着た園田がほほ笑む写真。 園田は自身のバストについて「えー。正直めちゃくちゃ重いです。走ると邪魔です。もちろんテニスの時も」と実感を語った。