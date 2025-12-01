広島県は、養殖カキの大量死への対策を検討する連絡会議を新たに設置しました。■横田知事「カキの養殖を今後も続けられるのかとの声を聞いていて、大変不安が広がっている。」横田知事の指示で設置された連絡会議には、県の6つの部局の担当者らが出席しました。県内では各地で養殖のカキが大量に死ぬ被害が確認されていて、県は、生産者だけでなく流通や観光など幅広い分野での対策を検討していくということです。■横田知事