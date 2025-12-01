筆者の知人に聞いたエピソードです。第一子妊娠中のこと。姑の実の娘（夫の姉）のところには女の子が2人いたので、軽い気持ちで「うちも女の子だったら3人で遊ばせられそうですね」と姑に言うと、「女の子はもういらないわよ！ 男の子をお願いね！」とすごい剣幕で言われ……。 あなたのために産むんじゃないんですけど！？