１２月２日（火）の近畿地方は、冬支度しやすい暖かさ。ただ、黄砂の影響に注意が必要です。近畿地方は、引き続き晴れ間がありますが、湿った空気が流れ込みやすいでしょう。南部では、明け方まで雨の降る所があり、北部は夜になると雨が降りやすくなってきそうです。日本海側にお住まいの方は、帰り道に折りたたみ傘があると良いでしょう。また、日中は黄砂が飛んできそうです。気になる方は洗濯物の外干しを控えるように