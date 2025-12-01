著名な投資家を語った嘘の投資話で、現金1700万円余りをだまし取られました。秋田・にかほ市の60代の女性は、2025年9月にフェイスブックで著名な投資専門家の投資広告をタップしたところ、LINEグループに誘導されたということです。女性はLINEに送られてきた株式投資の講義内容などが分かりやすかったことから相手を信用するようになり、15回にわたり指定された口座に合わせて1720万円余りを振り込みました。しかし、11月30日に投