勢いよく道路へと流れ込む茶色く濁った水。大量の水が川のように流れ、道路は一面水浸し。冠水したのは神奈川・横須賀市の交差点。1日午後2時半過ぎのことでした、「水道管が破裂して車道が通れなくなっている」と119番通報がありました。現場近くに住む人からは「まさかここでこういうことが起きるとは思わなかったからね。（水道管の）工事はやっていることは知っていたけどね」「こういうことが身近で起きてびっくりだけですね