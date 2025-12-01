1日午後、大分県宇佐市のアパートから出火し1部屋が全焼しました。この火事によるけが人はいませんでした。 【写真を見る】2階建てアパートで火災1部屋全焼もけが人なし大分・宇佐市 1日午後2時過ぎ、宇佐市四日市で軽量鉄骨造りの2階建てアパートの2階部分から出火しました。 消防車5台が出動し火はおよそ2時間後に消し止められましたが、少なくとも出火元の1部屋が全焼しました。この火事によるけが人