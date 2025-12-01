新潟・長岡市で目撃されたのは、迫ってくるふた筋のヘッドライト。高速道路ですれ違ったのは、逆走車でした。撮影者：本当に「えっ何！？」って感じ。80kmちょいで走っているから、たぶん同じぐらいのスピード。最悪のことにならなくてよかった。ところ変わって岐阜市でも、逆走車を目撃です。信号が青に変わり、発進する目撃者。すると、正面からこちらに向かってくる車が。そこから驚きの行動に出ます。まるで右折レーンにいるか