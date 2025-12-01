日本維新の会・藤田文武共同代表は１日に自身Ｘ（旧ツイッター）を更新。自民党と衆議院の議員定数を小選挙区と比例代表を合わせて１割削減で合意したことに言及した。維新は自民党と連立合意文書（１０月２０日）の中で「（衆院議員の定数）１割を目標に削減するため、臨時国会に法案を提出し、成立を目指す」と明記。実務者による協議（１１月２１日）では、削減を決める法案を臨時国会で成立させて、その後に具体的な削減内