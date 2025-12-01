【スターバックス】のホリデーシーズンが今年も到来！ 注目の新作フラペチーノ®は、ティーの爽やかさとストロベリーの甘酸っぱさがマッチした、華やかで季節感あふれる、筆者もお気に入りの一杯です。さらに、自分好みにカスタムすれば、可愛いもおいしいも欲張れそう。今回は、思わず真似したくなるカスタムをご紹介します。 どの子がのるかはお楽しみ！「ジョイフルクッキー」