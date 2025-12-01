ドイツにおいて、オープンソースソフトウェア(OSS)の開発や維持管理を行う活動を、法律上の「ボランティア活動(Ehrenamt)」として正式に認定するよう求める署名活動が、2025年11月下旬より開始されました。この請願は、現代社会のデジタルインフラを支える技術者たちの法的地位を、地域のサッカーコーチや消防団と同じ水準まで引き上げようとする画期的な試みです。Anerkennung von Open-Source-Arbeit als Ehrenamt in Deutschlan