小説家・今村翔吾氏のデビュー作『火喰鳥-羽州ぼろ鳶組-』（祥伝社）が舞台化される。2026年1月23日から2月1日に東京・博品館劇場にて上演され、主演橋本祥平ほか6人の第1弾キャストが発表。オーディション番組『timelesz project』で話題となった山根航海は、本作で舞台初出演となる。本作は、Netflixで全世界配信されている「イクサガミ」で知られる作家・今村氏の代表シリーズのひとつ。江戸の町を舞台に、火消しとして生き