三豊警察署 香川県三豊市で男性を鉄パイプで殴るなどして現金などを奪おうとしたとして、22歳、18歳、16歳のアルバイト従業員の男3人が1日、強盗未遂の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、3人は2025年3月10日午後11時50分ごろ、三豊市の駐車場で男性（当時21歳）の両腕を鉄パイプで殴るなど暴行を加え、現金などを奪おうとした疑いが持たれています。男性が現場から逃走し、目的を遂げませんでした。被害者の男性は3