タレントのユージ（38）が、11月30日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。過去にオーディションで「大歓迎」された出来事を告白した。この日は「類似タレント速報」と題して、何かと似ていると話題のJOYとユージが出演。類似タレント同士の苦労話などで盛り上がった。そんな中で、ユージのデビュー当時の写真が披露され、ひげを生やしたパンチパーマのような髪型が紹介された。これにはマツコが「本物