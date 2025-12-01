11月29日は語呂合わせで「いい肉の日」。そして「飯田焼肉の日」。29日、飯田市で焼き肉愛にあふれるユニークなイベントが初めて開かれました。4人家族（飯田市）「きょうは家族でおいしいお肉を食べに来ました。せーの、焼き肉大好き！」焼き肉への愛が止まらない飯田市。そんな地元住民熱愛グルメの焼き肉を楽しんでいる場所は…何と交差点！11月29日の「飯田焼肉の日」にちなんで初めて開かれた「南信州 日本一の焼