自民党と日本維新の会が合意した衆議院の議員定数削減案について、野党側からは「なぜ削減するのは1割なのか」といった疑問の声が相次いでいます。議員定数削減をめぐり、高市総理は日本維新の会の吉村代表と会談し、1年以内に結論が出なかった場合、小選挙区と比例代表合わせておよそ1割を削減する方針で合意しました。小選挙区を25比例代表を20をベースに削減するということです。立憲民主党安住淳 幹事長「そもそもなぜ1