トルコ北部で目撃されたのは、川に転落した車。クレーンで引き揚げられた車のフロント部分は、中の部品が見えるほどぐしゃぐしゃの状態に。なぜ、川へ転落してしまったのでしょうか。付近の防犯カメラが落下の瞬間を捉えていました。画面中央から猛スピードで現れた白い車。カーブで大きく膨らむと、柵を突き破り、約10メートルの高さから川へ落下しました。前を走っていたトラックの運転手とみられる男性が、大慌てで駆け寄る姿も