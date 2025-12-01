東京都内では今年、リチウムイオン電池を使う製品による火災件数が過去最多を上回るペースで増加していて、東京消防庁が注意を呼びかけています。【画像】爆発・炎上する電動自転車（東京消防庁提供）東京消防庁によりますと、都内で発生したリチウムイオン電池を使う製品の火災は9月末時点で228件で、去年の同じ時期と比べ52件増えています。過去最多だった去年の243件を上回るペースだということです。製品別でみると、モ