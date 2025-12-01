トリミングしたての肉球はいつもよりもあったかい！なんてことに、最近気づきました。最近寒くなってきたし、なんかじわじわ気持ちいいです。 毛が短くなると、ダイレクトに肉球を感じられるんですね。 お腹に手をついて体重かけてくるやつ、結構痛かったりするんですが、この時はちょっとあったかさを味わってしまいました。