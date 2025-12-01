亀梨和也さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【冬支度】実家で愛犬のジェリーとチビクロと一緒に、Amazonで買った商品を開封しました。』の動画を投稿。ネット通販で購入したものを紹介してくれました！通販サイトの提供を受けてではあるものの、中には美容系アイテムも。【関連記事】亀梨和也「20年以上」長年愛用のスキンケア系クレンジング水■ボディケア動画内に登場したのはこちら！TBC/薬用インバスボディミルク ムスク 税