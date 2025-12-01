これからの本格的な積雪シーズンに備え金沢市に1日、迅速に除雪作業を行うための本部が設けられました。金沢市では、毎年12月から翌年の3月末まで除雪作業本部を設置しています。2025年はおよそ150人体勢で除雪業務の委託や市内の消雪装置の運転や管理、降雪状況の把握などを行います。また期間中は、気象状況に応じて職員が2人ずつ交代で24時間、降雪に備えるということです。金沢市道路管理課・伊藤鋭和課長「刻々と変わる気象状