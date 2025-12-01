冬の味覚を代表する寒ブリ。1日の朝、「天然寒ブリ界の最難関」とも称される石川県産寒ブリの最高級ブランド「煌」（きらめき）の初競りが行われました。初日に認定された1本に付けられたのは過去最高に並ぶ400万円です。552本の中でたった1本選ばれた「煌」かなざわ総合市場に並べられた能登産の天然寒ブリ。今朝、今シーズン初となる寒ブリの最高級ブランド「煌」の認定作業が行われました。「煌」は重さ14キロ以上、傷がなく、