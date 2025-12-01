ロックバンドRAZORが11月30日、東京・渋谷のWWW Xで結成9周年記念ワンマンライブを開催した。“祝宴”を終え、会場の空気がまだ熱を残す中、ボーカル猟牙がスポニチアネックスに独占コメントを寄せた。(ヴィジュアル系特集取材班)オープニングは白い包帯やヴェールで顔を隠した異形のフロントマンと化して聴衆の度肝を抜いた。猟牙が開口一番、笑い混じりにこぼしたのは、その姿へのダメ出し。「せっかくの周年ライブで、