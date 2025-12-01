元ＴＢＳでフリーの枡田絵理奈アナウンサーが、夫でプロ野球・広島の堂林翔太内野手との家族ショットを披露した。１日までに自身のインスタグラムを更新し、「２０２５ファン感謝祭にてカメラマンの方に家族写真を撮っていただきました」と記念写真をアップ。３人の子どもたちとユニホーム姿の夫に寄り添い、「皆様、今シーズンもありがとうございました！！」と感謝を伝えた。枡田アナはＴＢＳ時代に「チューボーですよ