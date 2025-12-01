たこ焼きチェーンの「築地銀だこ」は2025年12月10日〜26年2月9日、アニメ「HUNTER×HUNTER（ハンター×ハンター）」とのコラボイベントを開催する。【画像】築地銀だこ×「HUNTER×HUNTER」コラボ商品・グッズを見る「HUNTER×HUNTER」の世界やキャラをイメージした特別なたこ焼きのほか、コラボ限定のオリジナルグッズも販売されるらしい。どんな商品......いや、「お宝」がハントできるのか？さっそく見ていこう。美味しそうじ