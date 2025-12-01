【モデルプレス＝2025/12/01】「ミスターSFC2025」エントリーNo.4林航生（はやし・こうき）さんのインタビュー。【写真】今年度も美男美女揃い「ミスミスターSFCコンテスト」ファイナリスト◆林航生（はやし・こうき）さんプロフィール学部／学年：環境情報学部／3年出身地：大阪府誕生日：9月1日趣味：筋トレ特技：生卵一気飲み好きな食べ物：カニ好きな言葉（座右の銘）：直向き最近ハマっていること：コールドシャワー◆「ミス